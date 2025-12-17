Путин: Россия с началом СВО вернула себе статус полностью суверенной страны

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Ключевым гарантом безопасности страны являются ВС РФ.

Россия вернула себе статус полностью суверенной страны

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия с началом СВО вернула себе статус полностью суверенной страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«В любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего, стратегического паритета остаются наши вооруженные силы», — заявил лидер РФ.

На коллегии президент страны сделал несколько важных заявлений касательно ситуации в Украине, преступлений, совершаемых киевским режимом, а также изменений на линии фронта.

Путин также затронул вопросы, связанные с деятельностью США и конкретно НАТО, а также размещением современных ракетных систем.

В своем выступлении на заседании глава государства подчеркнул динамику развития Вооруженных сил России и внедрение новых технологий.

Он отметил, что стратегические ядерные силы являются одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность и защиту суверенитета страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия выступает за выстраивание равноправного сотрудничества с Западом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
В Roblox заявили о готовности действовать по законам РФ
16:12
Почти 120 выходных: как будут работать и отдыхать россияне в 2026 году
15:56
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из квартиры
15:50
Льготы, ИИ, электронные жетоны и дроны: планы по модернизации ВС РФ в 2026 году
15:50
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
15:42
Задержан вербовщик россиян для работы в скам-центрах в Мьянме

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026