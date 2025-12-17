Нет, не Турция: какие страны будут популярны среди россиян в 2026 году

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Эксперты назвали новые направления, которые заменят привычные курорты.

Какие страны будут популярны среди россиян в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Катар, Саудовская Аравия и Оман станут главными туристическими хитами 2026 года

Пляжный отдых в Турции и Египте постепенно уступает место более экзотичным направлениям. Эксперт сервиса бронирования туров Ольга Лисина в интервью Газета.ру назвала страны, которые будут на пике туристической популярности у россиян в 2026 году.

В список попали Катар, Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Марокко и Узбекистан.

Ключевой тренд — отказ от пассивного лежания на пляже в пользу активного изучения новых культур и получения уникального опыта.

«Если раньше самым популярным вариантом был формат пляжного отдыха в пятизвездочном отеле с концепцией „все включено“, то сейчас заметен разворот в сторону другого рода впечатлений», — пояснила эксперт.

Почему именно эти страны?

Катар и Саудовская Аравия активно привлекают туристов, проводя мировые спортивные и культурные мероприятия (Формула 1, чемпионаты мира по футболу, турниры UFC), приглашая знаменитостей и строя фешенебельные отели в живописных локациях.

Россиян привлекает и визовая доступность. Упрощение въезда и расширение полетных программ, а также временная отмена визового режима с рядом стран (как это произошло с Китаем. — Прим. ред.) — важнейший фактор роста популярности.

«Такие государственные договоренности позволяют путешественникам забыть о бумажной волоките», — отметила Лисина.

Туристы все чаще выбирают комбинированные поездки, чтобы за один отпуск посетить несколько стран или регионов, получив максимум впечатлений.

Параллельно растет интерес и к внутреннему туризму. По словам эксперта, поездки на Камчатку или в Мурманск превращаются из простого перелета в полноценное приключение благодаря появлению новых интересных маршрутов и отелей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что количество путешествий по России превысило исторический максимум.

