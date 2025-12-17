Количество путешествий по России превысило исторический максимум

Эфирная новость 58 0

Особой популярностью пользуются горнолыжные туры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне совершили более 96 млн поездок по стране с начала 2025 года

Более 96 миллионов поездок совершили туристы по нашей стране в этом году. Рекордную статистику озвучили сегодня на пресс-конференции в «Известиях».

В лидерах посещений — Петербург, Москва и область, Краснодарский край, Татарстан, Крым. В ноябре было некоторое затишье. И вот сейчас путешественники уже планируют, где встретить новогодние праздники.

«Более 400 с лишним тысяч, это Приэльбрусье. Известные горнолыжные курорты Приэльбрусья, ну а вместе с ними, конечно же, и Архыз, и Домбай, Красная Поляна, где пока тепло и сезон, вот, на 29-е открытие перенесли. Манжерок знаменитый, Шерегеш и многие другие. Более 10% всех туров — это горнолыжные», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

И конечно, многие отправятся в Кострому, где находится Терем Снегурочки. В Великом Устюге детей ждут в резиденции самого главного героя предстоящего праздника — Деда Мороза. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
Пенсионерка из Крыма потеряла полмиллиона рублей из-за крема
17:30
Фон дер Ляйен рассказала, когда руководство стран ЕС может украсть активы РФ
17:18
Чиновников из Челябинской области подозревают в хищении почти трех млрд рублей
17:03
Обездвиживал и издевался: в Ленобласти мужчина связывал шестилетнего ребенка сожительницы скотчем
16:55
Песков: с каждой новой встречей Уиткофф все лучше понимает позицию России
16:50
ЕС может украсть российские активы без согласия Бельгии

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
У школы в Одинцове появился народный мемориал в память о погибшем ученике
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026