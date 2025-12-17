Количество путешествий по России превысило исторический максимум

Россияне совершили более 96 млн поездок по стране с начала 2025 года

Более 96 миллионов поездок совершили туристы по нашей стране в этом году. Рекордную статистику озвучили сегодня на пресс-конференции в «Известиях».

В лидерах посещений — Петербург, Москва и область, Краснодарский край, Татарстан, Крым. В ноябре было некоторое затишье. И вот сейчас путешественники уже планируют, где встретить новогодние праздники.

«Более 400 с лишним тысяч, это Приэльбрусье. Известные горнолыжные курорты Приэльбрусья, ну а вместе с ними, конечно же, и Архыз, и Домбай, Красная Поляна, где пока тепло и сезон, вот, на 29-е открытие перенесли. Манжерок знаменитый, Шерегеш и многие другие. Более 10% всех туров — это горнолыжные», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

И конечно, многие отправятся в Кострому, где находится Терем Снегурочки. В Великом Устюге детей ждут в резиденции самого главного героя предстоящего праздника — Деда Мороза.

