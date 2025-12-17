МИД РФ предложил содействие посольству Таджикистана после гибели школьника в Одинцове

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Мальчик являлся гражданином республики.

МИД РФ о гибели школьника в Одинцово

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

МИД предложил содействие посольству Таджикистана после гибели ребенка в Одинцове

МИД РФ незамедлительно предложил содействие посольству Таджикистана после того, как стало известно о гибели в результате теракта 16 декабря гражданина республики — учащегося подмосковной Успенской средней школы поселка Горки-2. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с журналистами, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«МИД России незамедлительно предложил содействие Посольству Республики Таджикистан в Российской Федерации. В ответ из таджикистанской дипмиссии поступила нота с просьбой о проведении объективного расследования всех обстоятельств этой трагедии», — сказала дипломат.

Посольство Таджикистана также направило запросы в Следственный комитет и МВД для разъяснения всех доступных деталей произошедшего.

Захарова добавила, что российская сторона сделает все для того, чтобы расследование этого дела шло объективно и беспристрастно. Министерство иностранных дел России выразило глубокие соболезнования родственникам погибшего.

В поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области 16 декабря произошел теракт — подросток с ножом пришел в Успенскую школу. В результате нападения погиб один ученик, ранения получили три человека: двое учеников и сотрудник охраны.

Подозреваемый был задержан, пострадавших доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Во время допроса нападавший признал свою вину. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости детального анализа причин трагедии, подчеркнув, что подобное не должно повториться. В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что действия сотрудников охраны школы обязательно получат правовую оценку.

Ранее 5-tv.ru писал, что у школы в Одинцове появился народный мемориал в память о погибшем ученике.

