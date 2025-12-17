Страны ЕС намерены потратить 100 млрд евро на увеличение мобильности своих армий

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Европейские депутаты призвали к отмене внутренних границ для перемещения войск и военной техники по территории объединения.

Почему Евросоюз собирается увеличивать мобильность

Фото: www.globallookpress.com/Staff Sgt. Brandon Julson

Европейскому союзу (ЕС) требуются срочные инвестиции в модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры — дорог, мостов и туннелей — на сумму более 100 миллиардов евро, чтобы устранить так называемые «узкие места», мешающие быстрому перемещению войск. С таким тезисом выступили депутаты Европарламента (ЕП), приняв соответствующую резолюцию 17 декабря.

Документ был опубликован на официальном сайте ЕП и одобрен большинством голосов: «за» высказались 493 депутата, против — 127, еще 38 воздержались.

В резолюции парламентарии призвали к фактической отмене внутренних границ ЕС для передвижения военной техники и личного состава. К тому же ЕП настаивал на существенном увеличении финансирования так называемой «военной мобильности» в следующем многолетнем бюджете ЕС. Речь шла о сумме свыше 17 миллиардов евро.

Помимо этого, предлагается упростить и ускорить процедуры выделения средств, а также сократить бюрократические барьеры при трансграничных перемещениях.

Депутаты сочли необходимым внедрить механизм «единого окна» для выдачи разрешений и активнее использовать цифровые решения. Конечной целью они назвали возможность переброски сил быстрого реагирования по территории ЕС в течение трех суток в мирное время и не более 24 часов — в условиях кризиса. Эти показатели ими предлагается привести в соответствие со стандартами НАТО.

На фоне таких инициатив в Москве в последние годы неоднократно заявляли о росте военной активности Североатлантического альянса у западных границ России. В НАТО такие действия объясняют необходимостью якобы «сдерживания российской агрессии». В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для других государств, однако будет учитывать шаги, которые могут нести риски для ее безопасности и национальных интересов.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об открытости президента России Путина к миру без уловок и затягивания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

