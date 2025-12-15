Песков заявил об открытости Путина к миру без уловок и затягивания

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 62 0

В Кремле подчеркнули, что Москва готова к серьезным переговорам без имитации прогресса.

Песков об открытости Путина к миру без уловок и затягивания

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин открыт к мирному урегулированию, однако не готов к уловкам, направленным на затягивание переговорного процесса. Об этом 15 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность достижения договоренностей к католическому Рождеству.

Песков отметил, что не считает возможным говорить о конкретных сроках достижения мира.

«Не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом. Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина. Он открыт к миру, к серьезному миру», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что российская сторона не готова поддерживать схемы, которые предполагают лишь временную паузу в конфликте без реального движения к урегулированию. По его словам, Россия «не открыта для каких-то уловок», которые не приводят к устойчивому результату.

На этом фоне украинское издание Kyiv Post в тот же день сообщило, что Соединенные Штаты предложили Киеву многоэтапный подход к гарантиям безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский, как утверждается, назвал тему территорий «чрезвычайно чувствительной и очень напряженной», отметив, что этот вопрос остается нерешенным.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе по итогам переговоров с украинской делегацией в Берлине. По его словам, встреча длилась более пяти часов и включала обсуждение мирного плана и экономических программ.

В то же время газета The Wall Street Journal сообщила 14 декабря, что переговоры между Зеленским и Уиткоффом прошли в сложной атмосфере. По данным издания, США настаивают на быстрых решениях, тогда как Украина и Евросоюз указывают на сохраняющиеся серьезные разногласия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
Ребенок умер вскоре после домашних родов в бассейне на севере Москвы
14:34
Эстония предложила заплатить Венгрии за отказ от импорта газа и нефти из РФ
14:23
Сотни человек эвакуировали с занесенных дорог в Саратовской области
14:15
ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области
14:05
Жительница Энгельса отомстила ухажеру, обвинив его в краже
13:55
Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу телефона

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики
В Якутии шестилетний ребенок получил тяжелые ожоги во время зарядки телефона
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026