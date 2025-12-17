Такер Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле 18 декабря

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 127 0

До этого была введена «полная и всеобъемлющая» морская блокада страны.

США могут объявить войну Венесуэле уже 18 декабря

Фото: Reuters/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле уже ночью, 18 декабря, во время запланированного обращения к нации (05:00 по московскому времени. — Прим. ред.). Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom.

По его словам, конгрессмены США получили информацию о «неминуемой войне» с Венесуэлой.

До этого, 17 ноября, американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Такое заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, Венесуэлу окружает крупнейшей в истории Южной Америки военная армада, численность которой только растет. Трамп подчеркнул, что давление продолжится до тех пор, пока власти страны не вернут США нефть, землю и другие активы, которые, по его мнению, были «украдены».

Кроме того, американский лидер обвинял «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для инвестирования в наркотерроризм, торговлю людьми и убийства. Также наращивает обороты возврат в Венесуэлу нелегальных мигрантов, которых, по словам Трампа, были допущены в США из-за «слабой» администрации его предшественника Джо Байдена.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на фоне заявлений Вашингтона о возможных силовых действиях против южноамериканской страны, авианосец США приблизился к Венесуэле на боевое расстояние.

