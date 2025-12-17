Италия не будет направлять на Украину войска в составе международных сил

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

На международном уровне обсуждаются несколько возможных направлений поддержки Киева.

Почему Италия не будет направлять на Украину войска

Фото: www.globallookpress.com/Mauro Scrobogna

Италия не планирует направлять военнослужащих на Украину в составе каких-либо международных контингентов. Об этом премьер-министр Джорджа Мелони заявила в парламенте страны.

По словам главы правительства, на международном уровне обсуждаются несколько возможных направлений поддержки Киева. Речь, в частности, идет о сохранении боеспособности украинской армии, а также о вариантах развертывания многонациональных сил на Украине.

При этом, подчеркнула Мелони, подобные инициативы предполагают добровольное участие государств и не подразумевают автоматического вовлечения всех стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». Как дала понять премьер, Италия в этом формате участвовать не намерена.

В ходе выступления Мелони также обратилась к внутренним проблемам Европейского союза. Она заявила, что главным вызовом для сейчас является не внешний противник, а собственная неспособность оперативно принимать решения и распространение «идеологии упадка».

Премьер-министр отметила, что Европа пока не может переломить негативные демографические тенденции и справиться с так называемой «демографической зимой». Кроме того, она подвергла критике выбранный Евросоюзом курс чрезмерного регулирования, который, по ее мнению, сдерживает развитие инноваций. Мелони также указала на сохраняющуюся военную зависимость Европы от Соединенных Штатов и растущую технологическую зависимость от Китая.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Италии точно сравнили Гитлера и Наполеона с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

