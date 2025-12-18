Мерц: США согласились защищать Украину по аналогии со странами НАТО

Также канцлер призвал Европу объединяться против «российской угрозы».

Фото, видео: Reuters/Liesa Johannssen; 5-tv.ru

После распиаренного турне по Европе в поисках денег и слов поддержки внезапно пропал президент Украины Владимир Зеленский. Накануне саммита ЕС он сдерживал себя почти весь день и только вечером стал привычно нагнетать ситуацию вокруг мирного процесса и того, что Россия угрожает всему Старому Свету.

В этом не отставали от него сегодня в Европе. Например, вся Германия с недоумением слушала грозные обещания канцлера Фридриха Мерца о гарантиях безопасности для Украины.

«Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами и будем отвечать на соответствующие нарушения и нападки со стороны России. Пока что до этого не дошло. Но американцы взяли на себя обязательство защищать Украину после прекращения огня по аналогии с членами НАТО», — заявил канцлер.

Видимо не найдя сил на новый текст, уже вечером Мерц повторил все то же самое в Бундестаге, добавив, что Европе пора объединяться против якобы существующей российской угрозы.

