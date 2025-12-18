ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о конфискации активов России

Давид Андриясов
Давид Андриясов

В союзе возродились привычные разногласия между севером и югом по поводу общего долга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Politico: в ЕС произошел раскол из-за споров о конфискации активов России

Европейские страны разделились на два лагеря накануне саммита в Брюсселе из-за споров о возможной конфискации замороженных российских активов, сообщило Politico.

«В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга», — рассказало издание.

По данным Politico, дипломаты 11 часов пытались найти компромиссное решение, чтобы сохранить договоренности о финансовой помощи Украине, и пока проявились лишь «контуры» возможного выхода из тупика.

Ранее Politico писало, что решение об изъятии российских резервов страны ЕС могут попытаться принять на саммите 18–19 декабря в обход позиции Бельгии. Как утверждается, постпредам государств Евросоюза так и не удалось склонить Брюссель к поддержке этой инициативы. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее называл подобные планы воровством и допускал обращение в суд.

В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия исключила вопрос конфискации суверенных активов России из повестки саммита. По его словам, вместо этого обсуждается идея предоставления Украине совместного кредита стран ЕС, против которого выступил Будапешт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российские активы останутся заблокированными в ЕС до тех пор, пока руководство стран еврозоны не примет другого решения.

