Верховный суд ограничил права водителей без большого пальца

|
Действующие правила допуска к управлению авто оставили без изменений.

Можно ли водить машину без большого пальца — решение суда

Верховный суд запретил водителям без большого пальца ездить управлять механикой

Верховный суд России подтвердил запрет на управление машиной с механической коробкой передач для водителей, не имеющих большого пальца на правой руке. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Поводом для разбирательства стал иск жителя Красноярского края, пытавшегося оспорить один из пунктов утвержденного перечня медицинских противопоказаний к вождению. Суд отказал заявителю, признав действующие требования обоснованными.

«Нормы, содержащиеся в перечне медицинских показаний для управления транспортным средством, призваны обеспечить всестороннюю безопасность на дорогах», — пояснил суд.

Таким образом, действующие правила, ограничивающие допуск к управлению транспортом с МКПП при определенных физических особенностях, оставили без изменений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России перестанут автоматически продлевать период действия водительских прав. Временный механизм будет действовать до конца декабря. Тем россиянам, у кого срок действия удостоверений истекает после Нового года, придется оформлять документ в обычном порядке.

