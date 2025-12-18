«Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и вернулся в укрытие.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет орудия «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчет получил целеуказания от подразделения беспилотных систем. Дроноводы засекли боевиков ВСУ в покинутых местными жителями многоэтажках, где те запускали ударные FPV-дроны.

После получения точных координат артиллеристы навели оружие и двумя выстрелами уничтожили обнаруженный пункт управления дронами вместе с находившимся там личным составом ВСУ. Корректировали огонь и оценивали результаты ударов с помощью беспилотного воздушного разведчика Supercam-S350.

After выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и вернулся в укрытие.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
