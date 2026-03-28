Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за девять часов

Аппараты нейтрализовали над пятью регионами страны.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 11:00 до 20:00 мск уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, цели выявили и поразили в воздушном пространстве над Белгородской, Курской и Тульской областями, а также над Московским регионом и территорией Республики Крым.
Все аппараты относились к самолетному типу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область произошло возгорание резервуара с топливом в порту Выборгского района. По данным источника, над территорией региона средства ПВО уничтожили 35 дронов.
Также 5-tv.ru информировал, что при ударе БПЛА ВСУ по городу Рыльску в Курской области пострадали два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь, одного из пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу. По предварительной информации, повреждения получили автомобиль и хозяйственная постройка.
