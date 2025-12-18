На горнолыжном курорте в Альпах погибла 19-летняя лыжница

Дарья Орлова
Юную спортсменку обнаружили уже после закрытия трасс.

На горнолыжном курорте в Альпах погибла 19-летняя лыжница

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Anton Geisser

Тело 19-летней лыжницы нашли на горнолыжном курорте Вар в департаменте Верхние Альпы спустя примерно час после окончания работы трасс. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

По информации издания, погибшую заметил спасатель-патрульный неподалеку от синей трассы «Шмен де Кассетт», в стороне от основного маршрута. На месте были предприняты реанимационные действия, однако они не принесли результата.

Известно, что девушка отдыхала на курорте вместе с близкими и каталась в составе группы. В какой-то момент она отстала и осталась одна. Когда лыжница не вернулась в назначенное время, друзья забили тревогу и обратились к сотрудникам курорта.

Прокуратура города Гап начала расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. По предварительной версии, девушка могла сорваться и упасть в канаву у края трассы. Проверка продолжается.

Ранее в Австрии трагически завершилось восхождение пары на гору Гроссглокнер: 33-летняя женщина погибла от переохлаждения, а ее 36-летний спутник покинул маршрут. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным журналистов, инцидент произошел во время ночного подъема. Температура воздуха опускалась примерно до минус 20 градусов, а экстремальные погодные условия — сильный ветер и мороз — сделали дальнейшее движение смертельно опасным. Женщина не выдержала холода и замерзла.

