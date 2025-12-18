В сервисе «Библиотеки Москвы» появилась новогодняя подборка книг

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Собрали произведения русских и зарубежных классиков, способные создать праздничное настроение и детям, и взрослым

Новогодняя подборка книг в сервисе Библиотеки Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В преддверии зимних каникул в сервисе «Библиотеки Москвы» появилась специальная новогодняя подборка литературы. Об этом пишет официальный портал мэра Москвы mos.ru.

Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий, подборка создана, чтобы помочь жителям города выбрать интересные книги для создания праздничного настроения.

«На зимних каникулах, помимо активных мероприятий на свежем воздухе и походов по культурным учреждениям города, многим жителям также хочется уделить время чтению книг», — указали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

В коллекцию вошли произведения русских и зарубежных авторов для читателей всех возрастов. Взрослым предлагают окунуться в атмосферу праздника с помощью произведений классиков, таких как Александр Куприн и Иван Шмелев.

Особенность подборки — ее разнообразие. Здесь можно найти не только художественную литературу, но и познавательные издания, которые рассказывают об истории новогодних игрушек и культурных праздничных традициях России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что благотворительные предновогодние мероприятия пройдут на катках в ЮВАО Москвы.

