Благотворительные предновогодние мероприятия пройдут на катках в ЮВАО Москвы

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

На ледовых площадках до конца февраля будут принимать теплые вещи, продукты и письма для бойцов.

Благотворительные предновогодние мероприятия в ЮВАО

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

В юго-восточном административном округе Москвы запустили серию благотворительных и праздничных мероприятий на катках в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.

На трех площадках — в парке 850-летия Москвы в Марьине, на Солдатской улице в Лефортове и на Волгоградском проспекте в Выхино-Жулебино — до конца февраля 2026 года будут работать пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов.

«Сюда можно принести теплые вещи, постельные принадлежности, предметы личной гигиены и бытовую химию, медикаменты и перевязочные материалы», — уточнили организаторы.

Также принимают сладкие подарки, продукты длительного хранения и письма с пожеланиями для бойцов.

Пункты открыты по субботам с 12:00 до 20:00 и по воскресеньям с 12:00 до 18:00. Параллельно на катках проходят мастер-классы, спортивные игры и квесты. В прошлом году подобные акции помогли собрать несколько тонн вещей.

Благотворительные предновогодние мероприятия пройдут на катках в ЮВАО Москвы
