Сергей Собянин рассказал о традициях весенней уборки Москвы

София Головизнина Журналист 26 0

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Мэм Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКС рассказал о весенней уборке столицы.

«Генеральная весенняя уборка — давняя московская традиция», — отметил он.

По словам Собянина, в столичном Главархиве сохранились снимки — на них видно, как приводили в порядок город десятки лет назад. Эти кадры говорят о трепетном отношении к Москве, которое сохранили и горожане, и коммунальные службы.

Сегодня процесс уборки стал попроще. Появились современные технологии и новая техника. Но при этом — вместе с городом — вырос и масштаб работ.

В этом году началось весеннее благоустройство, как только позволила погода. В конце марта промыли дороги, фасады домов и инженерных сооружений.

В апреле провели комплексную уборку общественных пространств и дворов, обновили детские и спортивные площадки. Приступили к цветочному оформлению города — скоро он будет купаться в ярких красках. Уже работают и создают «теплое» настроение фонтаны.

