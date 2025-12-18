Вот это поворот! Внучку Элвиса Пресли назвали биологической матерью сына Траволты

TMZ: внучку Элвиса Пресли назвали биологической матерью сына Траволты

Зарубежные таблоиды обсуждают громкую сенсацию: актриса Райли Кио, внучка Элвиса и Присциллы Пресли, якобы является биологической матерью 15-летнего сына Джона Траволты. Как утверждает TMZ, Кио предоставила свои яйцеклетки Джону Траволте и его супруге Келли Престон после трагической гибели их сына Джетта в 2009 году.

Неожиданные подробности всплыли во время судебного разбирательства между бывшей сотрудницей Присциллы Пресли Бриджит Крузе и ее сыном Навароном Гарибальди. Формально иск касается делового спора, однако внимание общественности привлекли вовсе не финансовые вопросы, а откровенные детали, затрагивающие личную жизнь семьи Пресли и их ближайшего окружения.

В судебных документах утверждается, что Райли Кио является биологической матерью младшего сына Джона Траволты и покойной Келли Престон — Бенджамина, родившегося в 2010 году. Через десять лет после его рождения Престон скончалась от рака молочной железы. По словам Крузе, эту информацию ей сообщил Майкл Локвуд — бывший муж Лизы Марии Пресли. Якобы именно невозможность Престон самостоятельно выносить беременность подтолкнула супругов к использованию донорских яйцеклеток.

В документах также говорится, что изначально рассматривался вариант с яйцеклетками Лизы Марии Пресли, однако от него отказались из-за ее предполагаемых проблем с зависимостью. В итоге, как утверждает Крузе, между Траволтой, Престон и Райли Кио была достигнута договоренность, результатом которой стало рождение Бенджамина. В качестве благодарности, по версии истца, Кио получила автомобиль и сумму свыше 10 тысяч долларов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.