Вот это поворот! Внучку Элвиса Пресли назвали биологической матерью сына Траволты

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 432 0

Неожиданная семейная тайна всплыла не в интервью и не в мемуарах, а в судебных документах.

Внучку Элвиса Пресли назвал матерью сына Траволты

Фото: www.globallookpress.com/AD

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

TMZ: внучку Элвиса Пресли назвали биологической матерью сына Траволты

Зарубежные таблоиды обсуждают громкую сенсацию: актриса Райли Кио, внучка Элвиса и Присциллы Пресли, якобы является биологической матерью 15-летнего сына Джона Траволты. Как утверждает TMZ, Кио предоставила свои яйцеклетки Джону Траволте и его супруге Келли Престон после трагической гибели их сына Джетта в 2009 году.

Неожиданные подробности всплыли во время судебного разбирательства между бывшей сотрудницей Присциллы Пресли Бриджит Крузе и ее сыном Навароном Гарибальди. Формально иск касается делового спора, однако внимание общественности привлекли вовсе не финансовые вопросы, а откровенные детали, затрагивающие личную жизнь семьи Пресли и их ближайшего окружения.

В судебных документах утверждается, что Райли Кио является биологической матерью младшего сына Джона Траволты и покойной Келли Престон — Бенджамина, родившегося в 2010 году. Через десять лет после его рождения Престон скончалась от рака молочной железы. По словам Крузе, эту информацию ей сообщил Майкл Локвуд — бывший муж Лизы Марии Пресли. Якобы именно невозможность Престон самостоятельно выносить беременность подтолкнула супругов к использованию донорских яйцеклеток.

В документах также говорится, что изначально рассматривался вариант с яйцеклетками Лизы Марии Пресли, однако от него отказались из-за ее предполагаемых проблем с зависимостью. В итоге, как утверждает Крузе, между Траволтой, Престон и Райли Кио была достигнута договоренность, результатом которой стало рождение Бенджамина. В качестве благодарности, по версии истца, Кио получила автомобиль и сумму свыше 10 тысяч долларов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Напавшего на школу в Подмосковье подростка арестовали на два месяца
13:05
Осужденный основатель сервиса iGoods Григорий Кунис покинул Россию
12:50
Украденное детство: похищенную в три года женщину нашли спустя десятилетия
12:45
ФСБ сообщила о задержании 19 помощников спецслужб Украины за два месяца
12:30
Вот это поворот! Внучку Элвиса Пресли назвали биологической матерью сына Траволты
12:15
Верховный суд разъяснил правовую позицию по делу о квартире Ларисы Долиной

Сейчас читают

Верховный суд разъяснил правовую позицию по делу о квартире Ларисы Долиной
Лариса Долина совершала продажу квартиры в состоянии психического расстройства
Режим чрезвычайной ситуации ввели в части Батайска после атаки дронов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026