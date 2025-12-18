Осужденный основатель сервиса iGoods Григорий Кунис покинул Россию

Сооснователь и управляющий сервиса доставки iGoods Григорий Кунис покинул Россию. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале, пояснив, что «не стал искушать судьбу».

Ранее, 8 декабря, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Куниса виновным по статье о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) и оштрафовал на 350 тысяч рублей за перевод денег в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК*).

Бизнесмен также известен в культурной столице как бывший издатель газеты «Мой район».

* — организция и ее деятельность запрещены на территории Российской Федерации.