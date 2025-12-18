Осужденный основатель сервиса iGoods Григорий Кунис покинул Россию

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Бизнесмен, оштрафованный за финансирование ФБК*, сообщил об отъезде за границу.

Основатель IGооds Григорий Кунис покинул Россию

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Сооснователь и управляющий сервиса доставки iGoods Григорий Кунис покинул Россию. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале, пояснив, что «не стал искушать судьбу».

Ранее, 8 декабря, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Куниса виновным по статье о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) и оштрафовал на 350 тысяч рублей за перевод денег в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК*).

Бизнесмен также известен в культурной столице как бывший издатель газеты «Мой район».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве задержали восемь человек за продажу контрафактных лекарств на 200 миллионов рублей. Задержанным предъявлено обвинение по пункту «а» части второй статьи 238.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за сбыт недоброкачественных или незарегистрированных медицинских изделий.

Следствие считает, что участники группы организовали закупку подделок за пределами России и последующий ввоз этих препаратов на территорию страны. После доставки товара злоумышленники занимались его распространением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — организция и ее деятельность запрещены на территории Российской Федерации.


