«Почти никогда не получается»: как Наталия Гулькина встретит Новый 2026 год

Певице Наталии Гулькиной редко удается встретить Новый год дома. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на Реальной премии Music box.

«У меня почти никогда не получается отмечать дома. Может быть, за все мои 40 лет (карьеры. — Прим. ред.) я, ну, может быть, раз пять дома была. Все остальное время я на сцене всегда. В этом году не исключение», — призналась исполнительница.

Наступающий 2026 год Гулькина встретит в Сочи. Там у нее запланировано два выступления: одно до полуночи, второе — после.

При этом родные и близкие певицы без внимания и подарков не остались. Она уже дала детям деньги на подарок, чтобы они могли приобрести то, что хочется.

Семейные посиделки артистка устраивает, как правило, позже. Чаще всего, на Старый Новый год. Однако случается и такое, что и в эту дату у исполнительницы есть выступления. Тогда просто выбирается свободный и удобный для всех день.

