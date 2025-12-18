Россия и США могут провести переговоры уже на этой неделе

Эфирная новость 48 0

Официальных заявлений не сделали еще ни в Москве, ни в Вашингтоне.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Politico: Россия и США могут провести переговоры уже на этой неделе

Россия и США могут провести переговоры по украинскому конфликту уже в эти выходные. О потенциальной встрече делегаций в Майами сообщает издание Politico со ссылкой на неназванные источники.

Ни в Кремле, ни в Белом доме официальных заявлений пока не сделали. Ожидается, что представители Вашингтона поделятся результатами, которых удалось достичь на переговорах с Киевом.

После визита Уиткоффа и Кушнера в Москву в начале декабря, американские переговорщики несколько раз встречались с украинской делегацией. На этих раундах они требовали от Киева согласиться на территориальные уступки и принять мирное соглашение.

Ранее 5-tv.ru писал, что ящик красной икры из Хабаровского края передали президенту США Дональду Трампу через спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Дальневосточное угощение очень понравилось Уиткоффу, поэтому его передали американскому лидеру на пробу. Сам деликатес произвели на рыбном комбинате в поселке Чныррах Николаевского района.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
«Я тогда Пушкиным был»: Пригожин о том, стал ли Дмитриенко реинкарнацией Есенина
15:10
Умер британский модельер Энтони Прайс
15:00
Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на востоке Москвы
14:55
В Кремле заявили о подготовке контактов с США по урегулированию
14:45
Сильная метель парализовала движение на дорогах Иркутска и области
14:37
Россия и США могут провести переговоры уже на этой неделе

Сейчас читают

Верховный суд разъяснил правовую позицию по делу о квартире Ларисы Долиной
Вот это поворот! Внучку Элвиса Пресли назвали биологической матерью сына Траволты
Лариса Долина совершала продажу квартиры в состоянии психического расстройства
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026