Трампу через Уиткоффа передали ящик красной икры из Хабаровского края

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Дальневосточное угощение очень понравилось спецпосланнику США.

Какой подарок привез Уиткофф Трампу из России

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Ящик красной икры из Хабаровского края передали президенту США Дональду Трампу через спецпосланника Стивена Уиткоффа. Об этом региональное министерство промышленности и торговли написало в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дальневосточное угощение очень понравилось Уиткоффу, поэтому его передали американскому лидеру на пробу.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — отметили в ведомстве.

Сам деликатес произвели на рыбном комбинате в поселке Чныррах Николаевского района.

Переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря. Беседа продолжалась свыше пяти часов и закончилась после полуночи. В дипломатическом разговоре обсуждался и мирный план по урегулированию украинского кризиса. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как весьма полезные, конструктивные и содержательные.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с каждой новой встречей Уиткофф все лучше понимает позицию России.

