«Я тогда Пушкиным был»: Пригожин о том, стал ли Дмитриенко реинкарнацией Есенина

Иосиф Пригожин не верит, что Ваня Дмитриенко — реинкарнация Есенина

Продюсер Иосиф Пригожин скептически отнесся к тому, что известный российский певец Ваня Дмитриенко является реинкарнацией знаменитого поэта Сергея Есенина.

«Ну, я тогда Пушкин (Александр Сергеевич — Прим. ред.) был», — пошутил артист, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru на церемонии вручения реальной премии MusicBox.

Версия о том, что Дмитриенко — это перевоплотившийся Есенин, зародилась у поклонников как в силу внешнего сходства, так и из-за нумерологического символизма. Великий русский классик родился 03.10.1895, а Дмитриенко 25.10.2005, то есть ровно через 110 лет. Кроме того, Иван появился на свет ровно через 80 лет после смерти Сергея Александровича.

Можно увидеть тайные знаки и в том, когда оба они достигли популярности — у Есенина расцвет славы наступил в возрасте 21 года, после выпуска «Радуницы» в 1916-м. Дмитриенко же прославился после хита «Венера-Юпитер» в 16 лет — это был 2021 год. Фанаты усматривают здесь таинственную связь.

