Наняла подростков за 350 тысяч: 14-летняя девочка заказала убийство своей мамы

В Москве 14-летняя девочка заказала убийство собственной матери

Весной 2023 года 14-летняя девочка, поссорившись с матерью, решила избавиться от нее. Как сообщило издание KP.RU, осуществить страшный план ей помогли другие подростки.

Переезд, новая жизнь и рождение дочери

За годы до трагедии жизнь жертвы — Анастасии — складывалась вполне благополучно. В конце 2000-х она переехала из Волгограда в Москву, где встретила мужчину по имени Руслан.

Их отношения продлились недолго. У пары родилась дочь, которую женщина воспитывала одна. Позже Анастасия сменила фамилию и полностью сосредоточилась на жизни ребенка.

«Была готова на все»

По словам знакомых, Анастасия буквально жила интересами дочери.

«Настя просто боготворила девочку, жила ее счастьем и была готова на все», — рассказывал ее знакомый Павел Сытилин.

Женщина работала в разных сферах, но в итоге нашла себя в риелторском бизнесе и начала хорошо зарабатывать. При этом она не жалела средств на здоровье дочери, у которой выявили серьезное заболевание — тяжелую форму диабета.

Замкнутость и новый знакомый

Со временем девочка стала более замкнутой. Из-за болезни она перешла на домашнее обучение, друзей у нее почти не было. Все изменилось, когда она познакомилась в интернете с подростком по имени Вова. Мать знала о нем и даже разрешила ему пожить у них.

Гость, который задержался

«Она рассказала, что у них поселился Светин друг, якобы родители мальчика уехали и забыли оставить ему ключи, вот он и напросился пожить», — вспоминал Павел Сытилин.

По его словам, Анастасия не видела в этом угрозы и доверяла дочери. Однако спустя почти две недели женщина решила, что парень должен вернуться домой. Этот разговор стал точкой невозврата.

Нападение в собственной квартире

Вечером 24 марта 2023 года Анастасия вернулась домой после работы. На пороге квартиры на нее напали. К этому моменту в квартире уже находились подростки, которых наняли для убийства. Девочка передала им за это 350 тысяч рублей.

«Девочка поссорилась с матерью и попросила своего знакомого найти исполнителей. Тот предложил заняться делом двум приятелям. 24 марта их запустили в квартиру, и, едва женщина переступила порог, на нее напали. Один из нападавших задушил жертву. После этого несовершеннолетние ушли, вернулись через два дня и ночью вынесли тело на самодельных носилках — к мусорным бакам», — сообщали в Следственном комитете.

Тело у мусорных контейнеров

Тело, завернутое в простыню, утром обнаружил дворник. Записи с камер наблюдения помогли быстро установить, кто причастен к преступлению: на них было видно, как подростки переносят тело.

Вскоре задержали всех участников — четверых несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Деньги на оплату преступления девочка взяла из дома — это были средства, которые хранила ее мать. Анастасия планировала отпуск во Франции.

Приговор

Приговор по делу был вынесен в 2025 году. С учетом возраста обвиняемых наказание оказалось ограниченным рамками закона. Главной фигурантке назначили восемь лет воспитательной колонии. Ее 15-летний знакомый получил 8,5 года лишения свободы, а непосредственные исполнители — шесть и девять лет колонии.

Несмотря на тяжесть преступления, родственники пытаются смягчить условия содержания девочки. Бабушка заявляет, что без должного лечения в колонии ее жизнь может оказаться под угрозой.

