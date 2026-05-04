Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году

Генеральная репетиция парада пройдет в Москве 7 мая

День Победы остается одним из главных праздников страны, а парад на Красной площади — его центральным событием. В 2026 году торжественное шествие в Москве пройдет 9 мая и, как ожидается, начнется в 10:00.

Попасть на трибуны смогут только гости с индивидуальными приглашениями, зато увидеть подготовку к параду москвичи и туристы смогут во время городских репетиций.

По данным РИА Новости, генеральная репетиция пройдет 7 мая. При этом точные данные об ограничениях движения Дептранс Москвы обычно публикует за несколько дней до каждого мероприятия.

Когда пройдут репетиции парада Победы в Москве

В 2026 году россияне отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади. Шествие должно начаться в 10:00.

Подготовка к мероприятию стартовала заранее: 21 апреля на Красной площади начали устанавливать декорации. Генеральная репетиция назначена на 7 мая.

Расписание выглядит так:

23 апреля — прошел один из первых городских прогонов;

27 апреля — состоялась очередная репетиция парада;

29 апреля — прошел вечерний городской прогон;

7 мая — планируется генеральная репетиция парада Победы;

9 мая — состоится праздничное шествие на Красной площади;

с 18 апреля по 9 мая — период оперативных транспортных ограничений.

Генеральная репетиция 7 мая считается главным прогоном: она максимально близко повторяет сценарий парада.

Во сколько начнется генеральная репетиция

Единого времени для всех репетиций нет.

По опыту прошлых лет, вечерние репетиции обычно начинаются примерно после 18:00. Ночные прогоны могут проходить в районе 21:00–23:00. Утренние тренировки стартуют около 06:00, ключевой проход в генеральную репетицию обычно ставят на 10 утра.

Точное время прохода колонн на репетициях парада Победы — 2026 публикуется ближе к датам. Водителям лучше заранее проверять сообщения Дептранса, потому что перекрытия в центре начинаются до выхода колонн на маршрут.

Какие улицы перекроют в Москве

Точные перекрытия на репетиции парада Победы — 2026 Дептранс публикует ближе к каждому прогону. По данным столичного Дептранса, ограничения движения в Москве в преддверии Дня Победы в 2026 году начались 29 апреля.

По опыту 2025 года, во время вечерних репетиций закрывали Новинский бульвар, 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, Оружейный переулок и Волгоградский проспект.

Генеральная репетиция 7 мая сопровождалась более масштабными ограничениями. С раннего утра перекрывали Кадашевскую, Пречистенскую и Котельническую набережные, Солянку, Петровку, Моховую, Тверской бульвар и Оружейный переулок. Позже к ним добавлялись Большая Полянка, Новый Арбат, Новинский бульвар, 2-я Брестская улица и Садовое кольцо.

В 2026 году, по опубликованным схемам перекрытий, ограничения касаются улиц Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровки, Охотного Ряда и Волхонки, а также Гончарной, Садовнической, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской и Пречистенской набережных. Также в списках фигурируют Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушские проезды, Чугунный и Большой Кремлевский мосты, Новая, Старая и Болотная площади, Фалеевский и Ветошный переулки.

На время подготовки к параду традиционно ограничивают и парковку. В 2025 году парковка со шлагбаумом на Триумфальной площади не работала с 20 апреля, а на Болотной улице — с 21 апреля.

Как изменится работа транспорта

Во время репетиций меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке Москвы. Дептранс в такие дни обычно рекомендует пользоваться метро, потому что автобусы и электробусы могут идти в объезд.

При этом даже метро работает с ограничениями на отдельных станциях. Во время городских прогонов закрываются подземные переходы в районах движения техники — на Тверской, Новом Арбате, Садовом кольце и Волгоградском проспекте.

По опыту 2025 года, 7 мая ограничивали выходы на станциях «Александровский сад», «Арбатская», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», «Охотный Ряд», «Театральная» и «Площадь Революции». Дополнительно ограничения вводили на «Маяковской», «Тверской», «Пушкинской», «Чеховской», «Лубянке» и «Китай-городе».

Такая схема может повториться и в 2026 году, поэтому перед поездкой в центр лучше проверять актуальные сообщения Московского транспорта.

Что будет с такси, каршерингом и самокатами

В дни прогонов такси и каршеринг не смогут въезжать в зоны движения военной техники. Ограничения действуют до окончания репетиции.

Аренда велосипедов и электросамокатов в таких районах также ограничивается. В зонах прохождения колонн самокаты обычно блокируются автоматически, а завершить аренду на перекрытых участках нельзя.

Парковка на перекрытых улицах тоже запрещается. В 2025 году такие ограничения действовали с конца апреля до 9 мая включительно.

Репетиции парада Победы в других городах

Парады 9 мая проходят не только в Москве. Торжественные шествия проводят во многих городах России, а репетиции обычно назначают на конец апреля и начало мая. В большинстве городов сам парад начинается в 10:00 по местному времени.

В Санкт-Петербурге генеральная репетиция, как обычно, пройдет 7 мая в 10:00.

В дни прогонов центр Санкт-Петербурга перекрывают. С полуночи до 23:59 запрещают остановку транспорта в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

Смотреть шествие удобнее всего с пандусов южного фасада Эрмитажа и из Александровского сада.

В Екатеринбурге репетиция, запланированная на 21 апреля, не состоялась. Генеральная репетиция должна пройти 7 мая. В связи с этим с 07:40 до 09:30 перекрывают движение по Дорожной улице от Окраинной до Городской, а с 09:00 до 14:00 — по 2-й Новосибирской, Палисадной и Зенитчиков.

В Новосибирске репетиции частей гарнизона намечены на 6 мая. На несколько часов перекрывают улицы рядом с Красным проспектом и площадью Ленина. В зонах мероприятий блокируют электросамокаты, а в отдельные часы может ограничиваться вход на станцию метро «Площадь Ленина».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.