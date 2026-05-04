В Воронеже отменили парад Победы из соображений безопасности

|
Александр Афонин
Александр Афонин 24 0

Губернатор Александр Гусев заявил, что киевский режим повысил террористическую активность.

Пройдет ли парад Победы в Воронеже

Фото: © РИА Новости/Ульяна Соловьева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Воронеже в этом году не будут проводить военный парад на главной площади в День Победы. Решение принято из-за необходимости усилить меры безопасности. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«К большому сожалению», — написал глава области в мессенджере «Макс», пояснив, что киевский режим, терпя поражения на фронте, наращивает террористическую активность на территории России. Другие патриотические мероприятия, по его словам, пройдут по плану.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в тот же день предупредил, что в случае попыток атак во время парада в Москве 9 мая ВСУ получат кратные ответные удары. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мире, так как это положит конец его правлению.

Зеленский, в свою очередь, на саммите Европейского политического сообщества намекнул на возможный удар беспилотниками по Москве в День Победы, заявив, что украинские дроны тоже могут появиться на параде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:45
Мужчина превратил прах родителей в камни и оставил их в памятных местах
19:30
Клубника с сюрпризом: Дмитриенко случайно съел крем с ядом змеи
19:20
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
19:15
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
19:10
В Воронеже отменили парад Победы из соображений безопасности
19:00
Наняла подростков за 350 тысяч: 14-летняя девочка заказала убийство своей мамы

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео