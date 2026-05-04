В Воронеже в этом году не будут проводить военный парад на главной площади в День Победы. Решение принято из-за необходимости усилить меры безопасности. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«К большому сожалению», — написал глава области в мессенджере «Макс», пояснив, что киевский режим, терпя поражения на фронте, наращивает террористическую активность на территории России. Другие патриотические мероприятия, по его словам, пройдут по плану.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в тот же день предупредил, что в случае попыток атак во время парада в Москве 9 мая ВСУ получат кратные ответные удары. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мире, так как это положит конец его правлению.

Зеленский, в свою очередь, на саммите Европейского политического сообщества намекнул на возможный удар беспилотниками по Москве в День Победы, заявив, что украинские дроны тоже могут появиться на параде.

