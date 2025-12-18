Путин пообщался с пятилетним Тимуром, который хотел стать сотрудником ДПС

Президент России Владимир Путин созвонился с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (ХМАО), желание которого глава государства исполнил в рамках акции «Елка желаний». Мечтой мальчика было попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе телефонного разговора Тимур поделился с Путиным впечатлениями после исполненного желания. Мальчику организовали встречу с майором ДПС Павлом Медниковым. Также ребенок прокатился на служебной машине, после чего ему рассказали о правилах, которыми руководствуются полицейские на посту. Кроме того, Тимура посвятили в юные инспекторы движения России.

«Это очень важная работа. И для того, чтобы у нас все работало хорошо в экономике, чтобы транспорт длился, чтобы безопасность людей обеспечивать. Это хороший выбор. <…> Я тебя поздравляю и поздравляю с твоей поездкой в Москву и с исполнением твоего желания», — сказал Владимир Путин. Фото, видео: 5-tv.ru

Российский лидер поинтересовался у мальчика, какой подарок он попросил на Новый год у Деда Мороза, на что Тимур ответил, что санки. Путин объяснил ребенку, что кататься на них нужно аккуратно и поздравил семью с наступающим Новым годом. Тимур, в свою очередь, спросил, может ли он отправить подарок президенту России, но какой именно — оставил в тайне.

