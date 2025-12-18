Карта общенациональных задач: с какими вопросами россияне звонят на прямую линию

Исполняются мечты у тех, кто позвонил в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». До ее начала чуть меньше суток. Но волонтеры заранее рассматривают обращения жителей и помогают ускорить решение проблем. По традиции подводить итоги президент будет в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии. Уже больше двух миллионов человек отправили свой вопрос главе государства. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков — о том как работает кол-центр, который сейчас по праву можно сейчас назвать самым загруженным в стране.

Уже свыше двух миллионов обращений: вопросы и конкретные проблемы. В кол-центре Народного фронта личные истории россиян превращают в повестку главного разговора года.

Волонтеры не просто фиксируют обращения— каждый запрос моментально запускают в работу.

«Ольга Васильевна, здравствуйте, тут еще второй оператор в редакторской. Меня зовут Александр, я участник специальной военной операции. Полная потеря зрения у меня. Мы не проходим мимо вашего обращения, даем обратную связь», — работает на прямой линии участник СВО Александр Антонов.

Жительница Краснодарского края едва не ослепла полностью, дожидаясь квоты на бесплатное лечение. На очевидные показания местный минздрав годами не обращал внимания.

«Стояла на очереди и никак не могла получить направление в Краснодар на обследование к хирургу, чтобы сделали бесплатную операцию. Тормозили!» — рассказала жительница Краснодарского края Ольга Урсатьева.

Ускорить решение вопроса, как это часто бывает, помогло обращение на прямую линию.

«Мы планируем уже через месяц-полтора выполнить замену хрусталика. И уже добьемся значительного улучшения зрения», — заверил заместитель директора ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» Денис Нефедов (г. Краснодар).

Нехватка врачей и плачевное состояние некоторых больниц — традиционно одна из ключевых тем, волнующих россиян. Из Екатеринбурга пожаловались на закрытие единственного в районе перинатального центра.

«Здесь много счастливых историй начинаются, когда появляются новые люди, жители города Екатеринбурга. Сейчас вы видите, все закрыто», — сказал представитель Народного фронта Свердловской области Анатолий Карманов.

А это уже Хакасия. И люди, которые двадцать лет не видели в домах чистую воду.

«Мы жители села Белый Яр Республики Хакасия. Мучаемся с горячей водой, которая ненадлежащего качества», — рассказали местные жители.

Задачи, решить которые, казалось бы, под силу местным чиновникам. Но год от года меньше таких вопросов не становится.

«Есть такие проблемы, которые можно решить по щелчку, совершенно необязательно было писать Владимиру Владимировичу. Но где-то люди не смогли по своим каким-то причинам, где-то чиновники не отработали, где-то чиновники не донесли информацию до населения», — поделилась руководитель исполкома ОНФ в Республике Хакасия Ксения Буганова.

Еще одна болевая точка — нелегальные свалки старых покрышек. Ну кто их не видел? И что с ними делать?

«Сейчас для того, чтобы утилизировать шины, человек должен еще и платить деньги. Конечно, для кого-то это большая проблема», — рассказал руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Медицина, образование, льготы, спецоперация. Тематика поступающих вопросов самая разная. На первом месте — социальные вопросы и доступность жилья.

«Стали поступать обращения от жителей небольших, малых населенных пунктов. В основном люди взрослые, зрелого возраста. Жалуются на то, что нет ни одного банкомата в деревне, селе», — рассказала руководитель исполкома ОНФ в Республике Хакасия Ксения Буганова.

Лидеры по активности среди регионов не поменялись: Москва, Петербург, Урал и юг страны. Но география — вся Россия. Новый звонок — каждые три секунды.

Обрабатывать звонки волонтерам, как и в прошлом году, помогают ветераны СВО. Для многих это новый этап реабилитации. Обратиться к президенту также можно по смс, через форму на сайте программы и в социальных сетях. Уже после окончания прямой линии все обращения станут для чиновников дорожной картой общенациональных задач.

