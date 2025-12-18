Суд ликвидировал помогавший пожилым артистам почти 30 лет фонд Бабкиной

Тверской суд ликвидировал некоммерческую организацию «Фонд поддержки деятелей культуры» народной артистки РФ Надежды Бабкиной, помогавший ее пожилым коллегам на протяжении почти 30 лет. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

По данным СМИ, последние три года фонд работал с убытком в 68 тысяч рублей — это и стало причиной его закрытия. Суд удовлетворил исковое заявление о ликвидации. Теперь у кредиторов есть два месяца для предъявления финансовых требований к артистке.

Известно, что фон был зарегистрирован в 1996 году, а с 2007 года Надежда Бабкина занимала там пост президента. Организация оказывала финансовую помощь и предоставляла социальных работников артистам пожилого возраста, а также поддерживала молодое поколение талантов.

