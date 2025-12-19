Средства от тиража «Русского лото» пошли на помощь нуждающимся в Чувашии

Средства, собранные во время благотворительного пасхального тиража лотереи, помогли Центру защиты семьи, материнства и детства «Благовещение» в Чувашии покрыть обязательные расходы и продолжить свою деятельность.

Как рассказали в пресс-службе «Столото», расположенный в городе Алатырь центр «Благовещение» оказывает помощь беременным и матерям-одиночкам, многодетным и малоимущим семьям, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также тем, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций. Здесь они получают гуманитарную помощь: продукты, одежду и обувь, вещи для новорожденных.

Кроме того, специалисты центра оказывают психологическую и социальную поддержку. В 2011 году при центре начал работать приют временного проживания для беременных женщин. Сейчас он на ремонте.

Сбор пожертвований на покрытие расходов, необходимых для поддержания деятельности центра, был запущен на сайте ресурсного центра «Милосердие Приволжье». Однако собранной суммы было недостаточно — средства от пасхального тиража помогли закрыть сбор.

По такому же принципу на средства от тиража в 2025 году были профинансированы уже более 30 проектов по всей стране.

«Среди тех проектов, что уже получили поддержку — гуманитарные центры, пункты помощи семьям и кризисным беременным, благотворительные клубы, реабилитационный лагерь, где помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, и многие другие», — отметила Оксана Тубман, директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

В этом году по итогам проведения пасхального тиража «Русского лото» было собрано 48,7 млн рублей. Средства направлены православной службе помощи «Милосердие».

