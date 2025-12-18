Салат оливье может превратиться в «яд» без холодильника

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Длительное пребывание блюда при комнатной температуре может привести к быстрому размножению опасных микроорганизмов. Как правильно его хранить?

Опасные последствия хранения салата оливье без холодильника

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Салат оливье при температуре выше пяти градусов тепла быстро становится рассадником потенциально патогенной микрофлоры. Об этом старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Российского биотехнологического университета Ксения Кузнецова рассказала порталу Lenta.ru.

По словам специалиста, безопасного срока хранения популярного блюда без холодильника не существует: уже через один-два часа на столе начинается активное размножение микроорганизмов, а жировая эмульсия расслаивается, ухудшается консистенция и создаются дополнительные условия для порчи продукта.

Эксперт уточнила, что влажные компоненты оливье, такие как картофель и другие овощи, быстро теряют свежесть, закисают и тем самым еще больше способствуют росту бактерий. Если хранение в холодильнике невозможно, время нахождения салата в тепле следует ограничить двумя часами, а при жаркой погоде этот срок становится еще короче.

Кузнецова призвала накрывать блюдо пищевой пленкой или крышкой и немедленно утилизировать его при появлении кислого запаха, жидкости на дне емкости или изменении цвета ингредиентов.​

Специалист подчеркнула, что салат следует хранить только в холодильнике при температуре не выше четырех градусов тепла и доставать непосредственно перед подачей на стол. Нарушение этих правил, предупредила она, повышает риск развития пищевой токсикоинфекции, которая может проявляться тошнотой, диареей и повышением температуры.​

Ранее диетолог в материале 5-tv.ru рассказал о пользе и вреде новогодних салатов.

