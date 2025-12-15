«Прекрасное сочетание»: диетолог о пользе и вреде новогодних салатов

Диетолог Денисова: новогодние салаты помогут восполнить дефицит овощей и рыбы

Салат «Сельдь под шубой» может помочь восполнить дефицит овощей и рыбы, поскольку большинство людей употребляют недостаточное количество этих продуктов. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

«Рыба и овощи — прекрасное сочетание. Учитывая, что и того, и другого население РФ недоедает (80% людей употребляют меньше рекомендованной нормы овощей в 400 г ежедневно, а рыбу едят 1-2 раза в неделю только треть жителей РФ), салат поможет восполнить дефициты», — говорится в материале.

Однако есть и минусы, например, сильно соленая рыба. Соль рекомендуется ограничивать до пяти грамм в день, а людям, страдающим гипертонией, до трех. Чтобы снизить количество соли, селедку лучше вымачивать в молоке. Также не стоит обильно заправлять салаты майонезом, поскольку он очень калорийный.

Салат оливье, в основном, состоит из вареных овощей, которые в некоторых случаях даже предпочтительнее сырых. Еще одним полезным продуктом в составе салата являются яйца.

Из минусов диетолог отметила присутствие в блюде соленых огурцов и колбасы. Она порекомендовала вместо колбасы положить в салат вареное мясо или курицу, а вместо соленых огурцов — свежие.

