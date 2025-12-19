Жена футболиста-рекордсмена Матвея Сафонова потроллила его бывшую супругу

Девушка припомнила бывшей жене голкипера ее слова о близорукости спортсмена.

Жена Матвея Сафонова потроллила в соцсетях его бывшую супругу

А сейчас новость, которую сегодня обсуждает весь мир. Меньше десяти минут потребовалось российскому вратарю Матвею Сафонову, он сейчас играет за французский ПСЖ, чтобы стать самым популярным человеком на планете. По крайней мере, на ближайшие дни.

На футбольном поле он совершил невозможное, в финале Межконтинентального кубка отразил подряд четыре пенальти, установив рекорд турниров ФИФА. Такое раньше не удавалось никому. Теперь на английском его фамилию произносят не иначе как Save-four-now, то есть четыре сейва за один момент.

Но, пожалуй, самая удачная шутка получилась у нынешней жены Сафонова. Она отправила короткое послание бывшей, припомнив, что во время последнего суда, та сообщила всему миру о близорукости, которая якобы погубит карьеру голкипера.

Почувствуйте сарказм: «Даже без очков справился. Надо же». Бывшая жена, предполагаем, сейчас точно в ярости.

