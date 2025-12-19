«Град» подавил огневые точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллерийский удар по боевикам позволил российским штурмовикам продвинуться вперед.

Спецоперация

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Получив разведданные, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 16 км по целям в лесополосе. При выполнении огневой задачи боевую машину прикрывала группа воздушного наблюдения.

Артиллерийский удар обеспечил продвижение штурмовиков, поразив основные огневые точки украинских боевиков. Контролировал поражение цели, корректировал огонь и передавал координаты местоположения ВСУ расчет войск беспилотных систем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

