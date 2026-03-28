Операторы беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск на Константиновском направлении выявили и уничтожили два пункта временной дислокации, а также огневую точку Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА «Молния-2». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цели были выявлены в ходе воздушной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата ZALA. После обнаружения координаты оперативно передали расчетам ударных дронов.

Серия точных ударов с использованием дронов самолетного типа «Молния-2» позволила уничтожить все намеченные объекты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

