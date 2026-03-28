«Молния-2» уничтожила огневую точку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Бойцы Армии России выявили приоритетные цели противника с помощью дронов.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Операторы беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск на Константиновском направлении выявили и уничтожили два пункта временной дислокации, а также огневую точку Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА «Молния-2». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Цели были выявлены в ходе воздушной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата ZALA. После обнаружения координаты оперативно передали расчетам ударных дронов.
Серия точных ударов с использованием дронов самолетного типа «Молния-2» позволила уничтожить все намеченные объекты.
