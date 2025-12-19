Выполнив задачу, ракетчики оперативно сменили позицию.
В районе Гуляйполя в Запорожской области расчет переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» группировки войск «Восток» уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в лесополосе.
Цель выявили дроноводы-разведчики по активности боевиков и перемещениям в укрытии. Получив данные, расчет ПТРК занял огневую позицию и выполнил пуск управляемой ракеты. Точным попаданием опорный пункт противника удалось уничтожить вместе с находившейся в нем живой силой.
Старший наводчик ПТРК «Фагот» с позывным «Ниндзя» рассказал о характере задач ракетчиков.
«Разбираем опорники, узлы связи, скопления. „Птички“ показывают цель — мы отрабатываем. Дальность до четырех километров позволяет достать и уничтожить», — поделился боец.
После выполнения пуска расчет оперативно сменил позицию, сохранив готовность к дальнейшему выполнению задач на данном участке.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
