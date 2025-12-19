В России создадут страховку для гарантированной оплаты обучения в вузе

Эфирная новость 25 0

Механизм призван защитить россиян от резкого подорожания образования.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России появится новый вид страхования. Уже в следующем году родители смогут оформить полис для гарантированной оплаты образования своих детей.

Такой механизм поможет накопить на обучение в вузе и компенсирует разницу, если цены сильно повысятся. Страховая компания заранее договорится с институтами о целевых местах. Абитуриенту останется лишь набрать проходной балл на платное отделение. Если это не удастся или поступать вовсе передумают, страховая компания вернет деньги.

Инициаторы программы считают, что новый продукт объединит существующие страховые механизмы с дополнительными опциями — защитой от роста стоимости обучения и возможностью поступления в вуз по целевой квоте.

Интерес к новому механизму выразили как страховщики, так и учебные заведения. Эксперты считают, что новый продукт будет популярен на фоне подорожания образования. За последние три года средняя стоимость обучения в российских вузах выросла на 20%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Дубай затопило, а в Саудовской Аравии метель: отдых туристов под угрозой
8:00
«Не надо „ля-ля“»: Прохор Шаляпин ответил на советы Николая Картозии
7:44
В России создадут страховку для гарантированной оплаты обучения в вузе
7:30
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил опорник боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
7:09
Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ
7:09
«Самое сильное оружие»: Лукашенко высказался о роли Мелании Трамп в политике

Сейчас читают

Лидеры ЕС согласовали финансирование Киева на €90 млрд в 2026–2027 годах
Библейское знамение? Кроваво-красное море в Персидском заливе испугало верующих
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026