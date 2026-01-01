Наше потерянное культурное поле: Новый год, салаты, телевизор и Гайдай

Николай Дворяшин: современные фильмы не могут породить столько крылатых фраз

Каждый декабрь российские телеканалы снова и снова возвращаются к советским новогодним комедиям — и каждый год они стабильно собирают огромную аудиторию. Несмотря на успех современных кинопремьер и миллиардные кассовые сборы, зрители продолжают включать «Иронию судьбы» и «Ивана Васильевича», превращая их в неотъемлемую часть праздника.

Новый год как территория традиций

Новый год в России давно перестал быть просто сменой даты в календаре. Это ритуал, состоящий из узнаваемых деталей: салат оливье, мандарины, бенгальские огни, бой курантов и — обязательно — старое доброе кино. Советские новогодние фильмы вписались в этот сценарий настолько органично, что воспринимаются не как развлечение, а как часть самого праздника.

При этом важно разделять кинопрокат и телевизионный просмотр. Как отмечает кинокритик и культуролог Николай Дворяшин, говорить о том, что советские фильмы популярнее современных новинок, не совсем корректно. Достаточно вспомнить успех «Чебурашки», собравшего более 7 млрд рублей, или ожидания от новых семейных премьер. Однако телевидение — это принципиально другой формат потребления контента.

Телевидение — фоновый, но массовый просмотр

Советское кино чаще всего смотрят не в кинозале и даже не на стриминге, а по телевизору. А телевизионный просмотр в Новый год — явление особое. Он бесплатный, доступный и во многом фоновый: фильмы включают во время готовки, уборки, застолья, общения с гостями. Именно поэтому сложно точно измерить степень вовлеченности зрителя — социология здесь практически бессильна.

Тем не менее сам факт включенного телевизора с советской комедией говорит о важном: эти фильмы создают ощущение уюта и стабильности. Они не требуют концентрации, не раздражают, не перегружают эмоциями. Зритель заранее знает, чем все закончится, и именно в этом — их сила.

Добро, справедливость и понятные герои

Еще одна причина устойчивой популярности советских новогодних фильмов — ценности, которые в них заложены. По словам Николая Дворяшина, именно в этом кино зритель находит понятные и разделяемые большинством ориентиры: добро, справедливость, милосердие. Даже если в сюжете есть зло или пороки, они обязательно будут осуждены и наказаны.

Главные герои таких фильмов далеки от идеала. Они совершают ошибки, попадают в неловкие ситуации, ведут себя порой нелепо — но именно это делает их живыми и близкими. Тот же герой «Иронии судьбы» несовершенен, но вызывает симпатию, потому что показан по-человечески. Зритель узнает в нем себя — со своими слабостями и надеждой все исправить.

Цитаты, которые объединяют страну

Отдельное место в феномене советских новогодних фильмов занимает язык. Шутки и реплики из этих картин давно ушли в народ, став частью повседневной речи. Их цитируют за столом, в компаниях, в социальных сетях — и все прекрасно понимают, о чем идет речь.

Как подчеркивает Дворяшин, ни один современный, даже самый кассовый новогодний фильм пока не способен породить сопоставимое количество крылатых фраз и анекдотов. Причина здесь не столько в качестве сценариев, сколько в изменившейся медиасреде.

Потерянное единое культурное поле

Советское кино формировалось в условиях единого культурного пространства. Тогда миллионы людей смотрели одни и те же фильмы, жили в одном информационном ритме и говорили на одном языке. Сегодня общество стало атомизированным: каждый существует в своем информационном пузыре, выбирая сериалы, жанры и платформы по интересам.

Контента стало слишком много, и он слишком разный. В таких условиях практически невозможно создать фильм, который бы одинаково смотрели и обсуждали все — от школьников до пенсионеров. Именно поэтому современные картины, даже успешные, редко становятся общенациональным культурным кодом.

Время как главный критик

Еще один важный момент — дистанция. Оценить, какие из сегодняшних новогодних фильмов станут классикой, можно будет только спустя десятилетия. Советское кино уже прошло эту проверку временем. Оно сохранилось в памяти поколений и превратилось в устойчивый фундамент, к которому зритель возвращается с удовольствием и легкой ностальгией.

Советские новогодние фильмы продолжают бить рекорды не потому, что современное кино хуже, а потому что они выполняют особую функцию. Это не просто комедии — это символы праздника, маркеры общего культурного опыта и способ почувствовать себя частью чего-то большого и понятного. И пока Новый год остается временем традиций, эти фильмы будут снова и снова появляться на экранах — как неизменный фон главной ночи в году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.