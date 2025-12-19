Ракетный комплекс «Орешник» размещен в Белоруссии

Российский ракетный комплекс «Орешник» разместили на территории Белоруссии. Он готовится к заступлению на боевое дежурство. Об этом написало информагентство РИА Новости со слов главы Минобороны республики Виктора Хренина.

По его словам, комплекс в настоящее время прибыл в страну и развернут на одном из объектов. Как отметил глава Минобороны, после завершения всех подготовительных процедур журналистам пообещали показать систему на месте.

«Как только это произойдет, мы обязательно вас пригласим», — подчеркнул он, комментируя дальнейшие планы.

Глава республики Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что «Орешник» поступил на территорию страны 17 декабря.

До этого, 18 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс поступил в республику днем ранее — 17 декабря. Он подтвердил факт размещения «Орешника» на белорусской территории, не уточняя деталей дислокации.

«Орешник» относится к ракетным комплексам средней дальности и оснащен гиперзвуковой ракетой. Впервые система была применена в ноябре 2024 года. Президент России Владимир Путин объявил о запуске серийного производства этого комплекса в начале ноября, подчеркнув его значение для укрепления обороноспособности страны.

