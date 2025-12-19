Путешественник со стажем объяснил, зачем всегда брать с собой жвачку

Daily Mail: в любое путешествие нужно брать с собой жвачку

Сборы в дорогу редко бывают простыми: нужно ничего не забыть, уложиться в ограничения по багажу и при этом не превратить путешествие в источник лишнего стресса. По словам опытного путешественника Ли Томпсона, есть один предмет, который почти не занимает места, но реально выручает в пути — обычная жевательная резинка. Об этом пишет Daily Mail.

Томпсон — сооснователь компании социальных путешествий Flash Pack и бывший фотожурналист, который посетил более 100 стран. Он рассказал, что жвачка входит в его личный топ-10 вещей для идеальной ручной клади — наравне с протеиновыми перекусами.

Почему жвачка так важна в перелете

По словам Томпсона, питание в самолетах, особенно на бюджетных рейсах, часто оставляет желать лучшего. Он предпочитает брать еду с собой, чтобы не переплачивать и не зависеть от бортового меню. Закуски с высоким содержанием белка — сухофрукты, батончики, орехи — помогают дольше сохранять чувство сытости и поддерживают уровень энергии во время длительных перелетов.

Жевательная резинка, по его мнению, выполняет сразу две функции. Во-первых, она помогает справиться с закладыванием ушей во время взлета и посадки. Во-вторых, создает ощущение свежести, что особенно приятно после долгого перелета и перед выходом в незнакомом аэропорту.

Минимализм как способ снизить стресс

Томпсон также подчеркивает важность минимализма в путешествиях. Он считает, что лишние вещи не только утяжеляют багаж, но и добавляют тревожности. По его совету, перед поездкой стоит критически отсеять все ненужное — избыточную одежду, дорогие украшения и лишние косметические средства, которые часто оказываются бесполезными.

Что помогает лучше выспаться в дороге

Для комфортного сна в пути путешественник рекомендует заранее подготовиться. В его списке — качественная подушка для шеи, беруши, маска для глаз и даже небольшой ручной вентилятор. Дополнительно он советует взять аромат лаванды или спрей для сна, которые помогают быстрее расслабиться.

Гигиенические принадлежности Томпсон предпочитает складывать в прозрачные пакеты с застежкой — это экономит время при прохождении досмотра в аэропорту.

Документы и деньги — без хаоса

Тем, кто постоянно переживает из-за паспорта и билетов, Ли советует упростить себе жизнь. Все важные документы — паспорт, посадочный талон и страховку — лучше хранить вместе в специальном держателе. Это снижает риск паники в самый неподходящий момент.

Он также рекомендует заранее положить в небольшой кошелек местную валюту, включая мелочь, чтобы по прилете не тратить время на поиск банкомата.

Полезные мелочи, о которых часто забывают

Среди других полезных советов — брать с собой ручку и бумагу, которые могут понадобиться для заполнения миграционных форм. Кроме того, Томпсон напоминает, что в самолетах почти всегда прохладно, поэтому теплый свитер или худи и плотные носки помогут избежать дискомфорта из-за кондиционеров.

Что касается техники, путешественник советует не перегружать себя гаджетами: наушников и портативного аккумулятора для телефона, по его мнению, вполне достаточно.

Главный принцип

По словам Томпсона, комфорт в дороге складывается из мелочей. Простые и продуманные вещи — вроде жвачки, теплой одежды и удобной организации документов — могут сделать перелет и первые часы в новой стране заметно приятнее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.