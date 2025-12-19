«У нас был брачный договор»: как Оксана Самойлова и Джиган делят имущество

|
Евгения Алешина
Блогер сделала громкое заявление на фоне бракоразводного процесса.

Как поделят имущество Самойлова и Джиган при разводе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Оксана Самойлова лишит рэпера Джигана всего нажитого в браке имущества

Блогер Оксана Самойлова лишит рэпера Джигана всего нажитого в браке имущества. Об этом она заявила в эфире PRO-Новостей на телеканале МУЗ-ТВ.

В 2020-м году они заключили брачный договор, согласно которому все имущество при разводе достанется Оксане.

«У нас был брачный договор в 2020 году. Все мое», — рассказала Самойлова.

При этом у блогера на безымянном пальце все еще было кольцо. Как сказала Самойлова, недавно она вновь решила его надеть и уже не смогла снять.

Джиган и Оксана Самойлова находятся в процессе развода. Пара была в браке почти 13 лет, и за это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея, Мая и сын Давид. Заявление на развод подала Оксана Самойлова 6 октября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь-подросток Самойловой и Джигана попыталась покончить с собой. Ариеле на данный момент 14 лет.

