Путин: у ВСУ практически нет шансов отбить Купянск

У ВСУ нет шансов отбить Купянск в Харьковской области у ВС РФ. Об этом на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил», — подчеркнул президент.

Сейчас в окружении российских войск — 15 украинских батальонов на левом берегу реки Оскол. Это порядка 3500 человек личного состава.

«Уверен просто, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», — отметил Путин.

Купянск был освобожден в предпоследнюю неделю ноября. Однако город все еще обстреливается украинскими боевиками. Выбраться из-под огня мирным жителям помогали операторы российских дронов. 20 ноября президент приезжал на командный пункт группировки войск «Запад», где поблагодарил российский бойцов за проделанную работу.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию. В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка. В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут. Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

