«Шансов практически нет»: Путин о возможности ВСУ отбить Купянск

|
Мария Горбунова
Мария Горбунова 74 0

Еще в ноябре ВС РФ освободили этот город в Харьковской области.

Путин прокомментировал ситуацию в Купянске — видео

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: у ВСУ практически нет шансов отбить Купянск

У ВСУ нет шансов отбить Купянск в Харьковской области у ВС РФ. Об этом на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил», — подчеркнул президент.

Сейчас в окружении российских войск — 15 украинских батальонов на левом берегу реки Оскол. Это порядка 3500 человек личного состава.

«Уверен просто, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», — отметил Путин.

Купянск был освобожден в предпоследнюю неделю ноября. Однако город все еще обстреливается украинскими боевиками. Выбраться из-под огня мирным жителям помогали операторы российских дронов. 20 ноября президент приезжал на командный пункт группировки войск «Запад», где поблагодарил российский бойцов за проделанную работу.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию. В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка. В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут. Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
«Вокруг этого строится вся политика»: Путин о поддержке семей с детьми
14:36
«У нас был брачный договор»: как Оксана Самойлова и Джиган делят имущество
14:23
Путин указал на зависимость инфляции от продовольственной корзины
14:23
Душ в темноте вместо таблеток? Эксперты обсуждают неожиданный способ заснуть
14:22
Путин: конфликт на Украине начал Киев и его западные союзники
14:21
«Пришлете вкусненького?» — Путин пошутил, что поможет пекарям за пирожки

Сейчас читают

У гостей прямой линии с Путиным забрали квашенную капусту и энергетики
Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь
Итоги 2025 года с Владимиром Путиным — прямая трансляция
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026