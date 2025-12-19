«Что он несет?»: Путин о словах Рютте про подготовку к войне с Россией

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 53 0

Генсеку НАТО следует внимательнее относиться к своим обязанностям.

Фото, видео: www.globallookpress.com/view more; 5-tv.ru

Путин удивлен тем, что генсек НАТО несет про войну с Россией

Генсеку НАТО Марку Рютте следует почитать стратегию нацбезопасности США, прежде чем рассуждать о войне с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

«Умный, системный и эффективный <…> Ну что он несет? Мне так хочется спросить: „слушай, ну что ты говоришь про войну с Россией?“ <…> Читать-то умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США, что там написано», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в обновленном документе Вашингтона Россия не указывается в качестве врага или цели, а генеральный секретарь НАТО в это же время готовится к войне с ней. Российский лидер отметил, что это указывает на недостаточный уровень профессиональной подготовки Рютте на своем месте, и посоветовал ему внимательней относиться к своим обязанностям.

Марк Рютте 11 декабря заявил, что Европе необходимо готовиться к войне с Россией «подобной той, которую пережили деды и прадеды».

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

