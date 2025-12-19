Путин: угрозы Калининградской области чреваты крупномасштабным конфликтом

Угрозы о возможной блокаде Калининградской области будут чреваты крупномасштабным конфликтом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

«Все должны понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — сказал Путин.

Что касается ударов по гражданской инфраструктуре России, то в ответ на это наши войска наносят ответные удары, которые по своей силе, мощи и точности не сопоставимы с тем, что делает киевский режим, добавил Путин. Если противник наносит ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям, то ответ с российской стороны будет всегда.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

