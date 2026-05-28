Путин и Токаев приняли заявление о дружбе и добрососедстве России и Казахстана

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли заявление о семи основах дружбы и добрососедства. Документ подписали во время государственного визита Путина в Астану.

«Само слово «семь» — это очень хорошее слово, хорошая цифра в наших краях. «Основа» — тем более. И сам документ является очень оригинальным <…> Полагаю, что он войдет в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение», — отметил Токаев.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, какие именно основы вошли в это заявление.

общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства;

общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога;

общая граница;

общее экономическое партнерство;

языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость;

образовательные обмены и сотрудничество в области спорта;

совместный взгляд в будущее;

РанееТокаев назвал народы России и Казахстана братьями и друзьями. Он подчеркнул, что их многое связывает, в том числе общая история и менталитет.

