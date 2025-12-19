СК возбудил дело о халатности после обращения вдовы погибшего на СВО на прямую линию

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Женщина рассказала о задержке выплаты пенсии по случаю потери кормильца.

Почему возбудили дело по жалобе вдовы погибшего на СВО

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после обращения вдовы погибшего военнослужащего, участвовавшего в спецоперации (СВО) на прямую линию с президентом РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Известно, что женщина жаловалась на затягивание выплаты пенсии по случаю потери кормильца.

В пресс-службе СК РФ пояснили, что военные следственные органы инициировали проверку и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («халатность») в связи с длительной невыплатой пенсии вдове. Расследование находится под контролем Главного военного следственного управления СК России.

Женщина обратилась напрямую к президенту РФ, изложив проблему с задержкой социальных выплат. По данным СК, обращение стало основанием для проверки действий ответственных чиновников и принятия мер для устранения нарушений.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

