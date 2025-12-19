Путин: Рабочие профессии в России становятся все престижнее

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Правительство РФ активно развивает среднее профессиональное образование.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин

В России системно занимаются вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Рабочие профессии становятся престижными, мы это фиксируем точно. Они становятся сложными, поэтому рабочие профессии приобретаются и в средних специальных учебных заведениях», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что развитие среднего специального образования — очень важное направление работы правительства РФ. Развитие данной сферы будет проводиться за счет организации конкурсов, сращивания процесса подготовки с практикой на предприятиях.

Кроме того, бизнес крайне заинтересован в рабочих кадрах и уже помогает молодым людям учиться и одновременно проходить практику.

«Мы будем продолжать обязательно все, что связано с целевой подготовкой кадров. Целый набор мер, и будем их только усиливать, будем обязательно работать в этом направлении», — отметил глава государства.

В октябре 2024 года на съезде независимых профсоюзов Путин отмечал, что рынок труда в России в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров, особенно касательно рабочих специальностей.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

