Во Франции фермеры провели акцию протеста у резиденции Макрона в Туке

Фермеры из профсоюза FNSEA (Французская федерация сельскохозяйственных профсоюзов. — Прим. ред.) во Франции вышли на акцию протеста на севере страны у виллы президента Эммануэля Макрона. Об этом рассказал телеканал BFMTV.

В источнике отметили, что шествия граждан стартовали в 05:30 утра по местному времени (в 07:30 по МСК) перед домом французского лидера.

При этом на место проведения акции протеста фермеры привезли тракторы и прочую сельскохозяйственную технику. Неравнодушные аграрии выступили с решительными высказываниями против текущей политики ЕС в вопросах сельского хозяйства. В частности, подписания торгового соглашения Евросоюза с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР).

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) отложили утверждение соглашения с МЕРКОСУР до января. Но европейские фермеры уже начали протестовать. Акции уже состоялись во Франции, в Германии, Польше, Чехии и в Италии.

