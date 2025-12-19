В Болгарии арестовали двоих россиян по запросу США

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 51 0

Причины задержания граждан неизвестны.

За что задержали двоих россиян в Болгарии

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В Болгарии по требования США арестовали двоих россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Софии.

Фамилии задержанных — Ольшанский и Ивин. Причины примененных к ним мер пресечения неизвестны.

Похожий случай произошел в Сингапуре 3 октября. Гражданина России задержала полиция по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США.

Вопрос был поставлен на оперативный контроль в посольстве, в Сингапур направили запрос дипломатов, а близким россиянина передали информацию о местных адвокатах.

Ранее, 9 июля, по запросу США во Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина. Адвокат мужчины Фредерик Бело сообщил об обвинениях в вымогательствах из-за использования компьютера его подзащитного мошенниками. В Генпрокуратуре апелляционного суда Парижа сообщили Вашингтону, что у него есть 60 дней, чтобы предоставить материалы по запросу об экстрадиции спортсмена. Позже, 5 сентября, спортсмен отказался от экстрадиции.

