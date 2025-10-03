Гражданин РФ задержан в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США

Гражданина России задержала полиция Сингапура. Его обвинили в нарушении американского законодательства. Об этом стало известно из сообщения посольства РФ в стране, опубликованного в Telegram-канале.

«Полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США», — отмечено из публикации.

Вопрос поставили на оперативный контроль в посольстве. Уточнялось, что дипмиссия направила запрос в полицию республики и передала близким россиянина информацию о местных адвокатах.

До этого, 9 июля, по запросу США во Франции был задержан российский баскетболист Даниил Касаткин. Его адвокат Фредерик Бело заявлял, что против россиянина, вероятно, выдвинули обвинения в вымогательствах из-за использования его компьютера злоумышленниками. В Генпрокуратуре апелляционного суда Парижа, 11 июля, передавали, что у США есть 60 дней, чтобы предоставить материалы по запросу об экстрадиции баскетболиста. Однако, 27 августа, ходатайство Касаткина об освобождении под судебный надзор было отклонено. Позже, 5 сентября, спортсмен отказался от экстрадиции в Соединенные Штаты.

